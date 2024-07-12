رئيس «نقل النواب» يطالب بضخ دماء جديدة في المحليات

أكد النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب على ضرورة ضخ دماء جديدة فى المحليات لتكون قادرة على العطاء والتفانى فى العمل لدفع عجلة التنمية ومواصل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد "عابد " خلال كلمته اليوم باجتماع اللجنة البرلمانية الخاصة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، على أهمية جذب الاستثمارات وتسهيل بيئة عمل القطاع الخاص واستغلال الميزات التنافسية للمحافظات ومواجهة الأزمات ووضع رؤية مستقبلية وسيناريوهات للتدخل السريع للوقاية منها.

ووجه عابد سؤال لوزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض عن خطة الوزارة فى الاعداد لانتخابات المحليات حول خطة الوزارة فى استكمال مشروع حياة كريمة فى مراحلها المختلفة ودخول قرى جديدة فى المشروع، والاستفادة من ادارة المخلفات البلدية بكل محافظات الجمهورية، لتحقيق عائد ودخل منها يتم توجيهه لتحسين الخدمات بالمحافظات وإنشاء مدافن مخصوصة للمخلفات.

كما وجه النائب علاء عابد عددا من الأسئلة لوزير الإسكان الدكتور شريف الشربينى حول خطة الوزارة فى التوسع فى الشراكة مع القطاع الخاص عن طريق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأيضا خطها فى انشاء مدن وتجمعات عمرانية جديدة، وحل المشكلات الخاصة بالمطورين العقاريين، وضرورة التواصل المستمر معهم ودفع العمل فى هذا القطاع، حيث يُسهم بشكل فاعل فى تحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل.

و تساءل "عابد"عن خطة الوزارة فى الانتهاء من تطوير مثلث ماسبيرو، كأحد أبرز مشروعات التطوير الحضرى الراهنة، وخطة الوزارة فى سرعة تسكين الحى السكنى R3 وجعله بداية ونواة لتعمير العاصمة الإدارية الجديدة.

وطالب عابد بضرورة سرعة الانتهاء من تسليم الوحدات السكنية بأبراج العلمين الجديدة وتسويق حى، جاردن سيتى الجديد، والانتهاء من مكونات مشروع حدائق تلال الفسطاط وبدء تشغيل مكونات مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم بسانت كاترين.

وأكد النائب علاء عابد، على ضرورة تحسين منظومة مياه الشرب والصرف الصحى بكل المدن والقضاء على مشكلات انقطاع المياه، والعمل على تطوير وصياغة وتعديل القوانين الخاصة بالقطاع العقارى وتطويره.

وطالب النائب علاء عابد، بوضع خطة للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة لوزارة الإسكان من خلال حملات مشتركة داخل وخارج البلاد، والاستعانة بشركات متخصصة على أعلى مستوى فى هذا الشأن، خطة الوزارة فى التسويق للمشروعات من خلال تنظيم المؤتمرات والندوات بإتاحة المعلومات والبيانات والتفاصيل حول المشروعات المطروحة من وزارة الإسكان، أو محاور الاستفسار والتواصل المستمر فى هذا الشأن.

