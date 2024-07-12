«أونروا»: الاحتلال دمر 190 منشأة تابعة للوكالة ويقتل كل من يقترب منها

أعلن المفوض العام لأونروا، أن 118 دولة وقعت على التزام مشترك بدعم الوكالة، حسبما أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل، منذ قليل.

وأكد المفوض العام لأونروا، أنه لا بديل عن الوكالة في قطاع غزة وهي أساس جهود الاستجابة الإنسانية هناك.

وأضاف المفوض العام لأونروا، أن أكثر من 6 آلاف شخص في قطاع غزة لا يزالون تحت الأنقاض، كما أن هناك نحو 190 منشأة تابعة للأونروا دمرها القصف الإسرائيلي، وأكثر من 500 شخص قتلوا أثناء سعيهم للحصول على خدماتها، وقد طلبنا 1.2 مليون دولار لسد الاحتياجات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، ولم نتلق سوى 20%

وفي وقت سابق، كانت قد أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أن قطاع غزة على عتبة فقدان جيل كامل من الأطفال بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي.