الخارجية الروسية: لا نخطط لمهاجمة الناتو

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، إن روسيا لا تخطط لمهاجمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وإن الحلف هو الذي يؤدي إلى تفاقم التوترات، بحسب ما ذكرت "رويترز".

وكانت زاخاروفا تشير إلى إعلان قمة الناتو الذي قال: "تظل روسيا أكبر تهديد مباشر لأمن الحلفاء".

ولفتت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية إلي إن الناتو يحاول "تبرير وجوده وتعزيز سيطرة واشنطن على الأقمار الصناعية الأوروبية."

وقال القادة الغربيون مرارا وتكرارا إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيأمر جيشه بالمضي قدما ومهاجمة دول الناتو في وسط وشرق أوروبا إذا لم يتم إيقافه في أوكرانيا.