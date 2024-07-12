إيقاف برنامج الريمونتادا.. ميدو يكشف مفاجأة مدوية عن السبب

قررت قناة المحور الفضائية، اليوم الجمعة، إيقاف برنامج «الريمونتادا» الذي يقدمه نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أحمد حسام ميدو نهائيًا.

وألغت قناة المحور حلقة اليوم من برنامج الريمونتادا مكتفية بالمواسم الماضية التي قدمت للمشاهدين، ليخرج ميدو عبر وسائل التواصل الاجتماعي ليوضح سبب إيقاف البرنامج.

سبب إيقاف برنامج ميدو

وكشف ميدو مفاجأة مدوية عن سبب إيقاف برنامجه، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» (منصة إكس).

وقال ميدو: «عقدي مع قناة المحور ينتهي بنهاية هذا الشهر وهناك اتفاق مسبق بين الطرفين بعدم تجديد التعاقد منذ شهور، وهذا ما أعلنت عنه منذ فترة».

وأضاف: «لذا أؤكد بأن قرار ايقاف برنامج الريمونتادا ليس له اي علاقة بوجود أي مخالفات في المحتوى الإعلامي الذي تم تقديمه من خلال البرنامج في الفترة السابقة».

وتابع: «أشكر فريق عمل البرنامج على المجهود الكبير الذي بذلوه خلال الفترة الماضية وأشكر ادارة قناة المحور على الثلاث سنوات الأخيرة متمنيا التوفيق لهم فيما هو قادم».

وأتم أحمد حسام ميدو: «أشوفكم قريب ان شاء الله».

يذكر أن، قرار إيقاف برنامج الريمونتادا الذي يقدمه ميدو، جاء بعد ساعات من إيقاف برنامج الإعلامي أحمد شوبير على قناة أون تايم سبورت.