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الجمعة 12 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

نجاة مذيعة القاهرة الإخبارية آمال الحناوي وأسرتها من حريق شب بمنزلها

الإعلامية امال الحناوي
الإعلامية امال الحناوي
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كشفت أمال الحناوي المذيعة بقناة القاهرة الإخبارية عن تعرضها لحريق شب فى منزلها ويبدو انه بسبب التكييف الخاص بها موجهة الشكر لرجال الحماية المدنية بوزارة الداخلية، بعدما تمكنوا من إخماد الحريق.

ونشرت الحناوى عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك مجموعة من صور الحريق والأضرار التى لحقت بمنزلها.
وعلت على الصور "الحمد لله الذي لا يحمد علي مكروه سواه    لقد نجانا الله من حريق بالمنزل  وبشكر شكرا جزيلا رجال الحمايه المدنيه بوزاره الداخليه علي سرعه الاستجابة   وانقاذنا .. اللهم عوضنى خيرا. اللهم آجرني في مصيبتي، وأخلف لي خيرًا منها".

انهالت التعليقات من رواد السوشيال ميديا والمتابعين، متمنين لها السلامة وأن يحفظها الله هى وأسرتها بكل الخير.

امال الحناوى القاهرة الاخبارية حريق وزارة الداخلية الحماية المدنية