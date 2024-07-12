سفير مصر الأسبق بإسرائيل: فلسطين لم تعرف العنصرية والمشكلات العرقية قبل احتلالها

قال السفير عاطف سيد الأهل، سفير مصر الأسبق لدى إسرائيل، إن معظم المؤرخين والآراء أجمعت أن بدايات الهجرات اليهودية كانت سنة 1881، والفترة التي سبقت ذلك كانوا يحسبونها من عام 70 ميلادية أو انهيار الهيكل الثاني وحتى 1881.

وأضافالسفير، خلال لقاء ببرنامج «عن قرب»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي، أن الحياة في فلسطين كانت بسيطة ودولة بسيطة بها معالم تاريخية مهمة للغاية مثل المسجد الأقصى ومهد السيد المسيح وقبر سيدنا إبراهيم، كما أن بها صناعات زخرفية ويدوية وإنتاج منسوجات ورخام وصابون وصحافة متقدمة إلى كبير وترجمة، حيث كانت تعد يافا مركز ترجمة ونشر في هذا الفترة.

وأشار إلى أن كل ما ظهر في هذه الفترة من صور ووثائق يؤكد أنها كانت دولة بسيطة وسهلة، ومنتجة للزراعة والفاكهة وتصدر عن طريق ميناء حيفا، وكان عدد اليهود في 1881 بحسب الآراء الإسرائيلية لا يتعدى 25 ألف، وتركزوا في 4 مدن في القدس وطبرية وصفد والجليل.

وتابع: «ولم يكن في هذه الدولة مشاكل عرقية أو شعب، واليهود كانوا حاصلين على الجنسية الفلسطينية، بحكم وجودهم هناك».