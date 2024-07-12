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الجمعة 12 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير الخارجية الصومالي: إطلاق خط الطيران مع القاهرة لحظة تاريخية بعلاقاتنا

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رحب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الصومالي ، أحمد معلم فقي أحمد، بنظيره وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور بدر عبد العاطي ، اليوم الجمعة في العاصمة مقديشو للاحتفال بالإطلاق الرسمي لخط طيران مباشر بين الصومال ومصر، إيذاناً ببدء عهد جديد من التواصل والتعاون بين البلدين الشقيقين.

أقيم حفل التدشين في مطار آدم عبد الله الدولي بمشاركة رفيعة المستوى من كلا البلدين، وحضره شخصيات بارزة من بينهم وزيرة النقل والطيران المدني الصومالية، السيدة فردوس عثمان إيغال، ووزير الطيران المدني المصري، الدكتور سامح الحفني، حيث يسلط هذا الحدث الضوء على الالتزام المتبادل بين الصومال ومصر لتعزيز العلاقات الوثيقة وتعزيز التكامل الإقليمي.
وفي كلمته أمام الحضور، أكد الوزير أحمد فقي على الفوائد المتعددة التي يوفرها خط الطيران المباشر الجديد. وقال: "ستعزز هذه المبادرة بشكل كبير نمونا الاقتصادي، وتعزز السياحة، وتجذب الاستثمار".

وسلط وزير الخارجية الضوء على إمكانية زيادة التجارة والتبادلات بين الشعبين، والتي من المتوقع أن تجلب فرص تنمية كبيرة لكلا البلدين.

يُنظر إلى إطلاق خط الطيران المباشر باعتباره لحظة محورية في العلاقة بين الصومال ومصر، وهو يعكس الرؤية الأوسع للحكومتين لتعميق تعاونهما عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك السياسة والأمن والاقتصاد والنقل والطيران المدني والتجارة والثقافة والتعليم العالي و الصحة والتدريبات المتعددة الأوجه.

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وزير الخارجية الصومالي خط الطيران المباشر مع القاهرة