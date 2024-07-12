ads
الجمعة 12 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أستاذة علوم سياسية: فلسطين كان بها تعايش وقبول للآخر قبل الاحتلال

الدكتورة دلال محمود
الدكتورة دلال محمود أستاذ العلوم السياسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قالت الدكتورة دلال محمود، أستاذة العلوم السياسية، إن فلسطين قبل الهجرات الإسرائيلية اليهودية كانت مثل أي ولاية عثمانية، الحياة بها كانت قائمة على التعايش ما بين الديانات الثلاث، وقائمة على حياة تقوم على الحياة البدائية مثل الزراعة والصيد والري، وبعض الصناعات اليدوية والحرفية.

وأضافت «محمود»، خلال لقاء ببرنامج «عن قرب»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي، أن فلسطين كان بها استقرار وقبول لنظام العائلات والأسر الممتدة، والتركيز كان الحياة متنوعة ما بين الريف والحضر، وإن كان الطابع الريفي يغلب أكثر عليها.

وأشارت إلى ان هناك مظاهر بسيطة للحضارة بها باعتبار أن فلسطين شهدت العديد من الامبراطوريات بداية من الكنعانيين ونهاية بالدولة العثمانية، قبل توافد الهجرات اليهودية ووجود بريطانيا.

أستاذ علوم سياسية الصناعات اليدوية بريطانيا حضاره إعلامية إسرائيل الإمبراطور الطابع الريفي