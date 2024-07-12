مكتبة مصر العامة بالأقصر تواصل استقبال طلاب الثانوية العامة لمذاكرة دروسهم.. صور

واصلت مكتبة مصر العامة بمحافظة الأقصر، في مبادرة طيبة، فتح أبوابها أمام طلاب وطالبات الثانوية العامة بمختلف أنحاء المحافظة، لمذاكرة دروسهم خلال فترة انقطاع التيار الكهربائي، وذلك بالتزامن مع استمرار امتحانات الثانوية العامة والتي من المقرر أن تستمر حتى يوم 20 من شهر يوليو الجاري.

"البوابة نيوز" انتقلت إلى مكتبة مصر العامة بالأقصر، حيث رصدت توافد كثيف من الطلاب والطالبات داخل قاعات المكتبة التي حددتها الإدارة لاستقبال طلاب الثانوية العامة، حيث تجمعوا في حلقات على عدة مناضد وسط أرفف الكتب، وقاموا باستذكار دروسهم في هدوء وسط ترحاب حافل من إدارة المكتبة التي قامت بتوفير كل الدعم من أمام الطلاب.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور محمد حساني مدير عام مكتبة مصر العامة، لـ"البوابة نيوز" أنه من منطلق الدور المجتمعي الذي تقوم به المكتبة، تم فتح أبوابها على مصراعيها أمام طلاب الثانوية العامة على مدار الأيام الماضية وحتى انتهاء فترة الامتحانات، وذلك إيماناً من المكتبة بضرورة الوقوف مع الطلاب في هذه المرحله العصيبة والفارقة بحياتهم، والتي تأتي بالتزامن مع أزمة انقطاع التيار الكهربائي بالمحافظة وتوجيهات رئاسة الوزراء بتخفيف الأحمال الكهربائية لحين مرور الموجة الحارة بمحافظات مصر المختلفة.

فتح 4 قاعات بالمكتبة

وأضاف مدير عام مكتبة مصر العامة، أنه “وسط هذه الظروف ما كان من المكتبة إلا أن تلبي النداء وتفتح 4 قاعات مكيفة للطلاب لتخفيف حرارة الجو عنهم، وحتى لا يضيع وقته في البحث عن مكان آمن ومريح لاستكمال مذاكرته وللتخفيف على أولياء الأمور قلقهم على أبنائهم في هذه الفتره الصعبة، ونحن نوفر لهم كل الوسائل للوصول إلى مرحلة متميزة من الاستذكار ويحصلون على مجاميع ترضيهم، ونحن كمؤسسة نقوم بدورنا وواجبنا في المجتمع من خلال هذه المبادرة ونحاول المساعدة بقدر الإمكان من خلال فريق المكتبة وندعو الله أن يوفقهم ويصلون إلى أعلى المراتب”.

وأشار حساني، إلى أن المكتبة تستقبل طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي بجميع قاعات المكتبة المكيفة بالمجان، يوميا من الساعة ١٢ ظهرا إلى الساعة التاسعة مساء، لمراجعة دروسهم طوال أيام امتحانات الثانوية العامة، دون قيد أو شرط سوي الالتزام بقواعد المكتبة العامة من الاهتمام بنظافة القاعات والحرص عليها، وذلك مساهمة منها في تخفيف الأعباء عن الطلاب وتوفير جو يلائم هذه الفترة من ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها المحافظة خلال هذه الفترة.

طلاب يوجهون الشكر لقيادات مكتبة مصر العامة

وامتنانا لهذه المبادرة وجه أهالى الأقصر وأولياء الأمور الشكر لقيادات مكتبة مصر العامة، بقيادة الدكتور محمد حساني مدير عام مكتبة مصر العامة، للمساهمة في تخفيف المعاناة عن الطلاب طوال فترة امتحانات الشهادة الثانوية بسبب انقطاع الكهرباء وهى المرحلة الحرجة التى تتطلب زيادة في التركيز والتحصيل أيام الامتحانات.

كما عبر طلاب الثانوية عن امتنانهم لهذه المبادرة، حيث قالت إحدى الطالبات، أن هذا ليس جديدا على مكتبة مصر العامة فهي من أصدقاء المكتبة وتعلم مدى الاهتمام الذي توليه إدارة المكتبة بالشباب والنشء، مشيدة بقرار الدكتور محمد حسان مدير المكتبة ومساهمته في تشجيع الطلاب والحفاظ على مصالحهم قائلة:" شكرا مكتبة مصر بكل طاقمها الدؤوب الحريص على مصلحة الطلاب".

انقطاع الكهرباء بالأقصر

وتشهد محافظة الأقصر انقطاع الكهرباء لمدة تتراوح بين ساعة وساعتين، عن مناطق المحافظة المختلفة وفق الجدول الذي أعدته وحدة التحكم بالتنسيق مع محافظة الأقصر مما يؤثر على الطلاب أثناء المذاكرة ومراجعة المواد الدراسية طوال أيام الامتحانات.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أطلقت يوم الاثنين 10 يونيو 2024، ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024، بامتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

وأوضحت الوزارة أن امتحانات المواد غير المضافة للمجموع ستستمر حتى يوم الأربعاء 12 يونيو، بينما تبدأ امتحانات المواد الأساسية في 22 يونيو عقب أنتهاء إجازة عيد الأضحي المبارك، وتستمر حتى 20 يوليو 2024.

وأكدت الوزارة على عدة نقاط من بينها بدء امتحانات الثانوية العامة 2024 في الساعة التاسعة صباحاً، ويُسمح للطالب بالتأخير عن موعد بدء الامتحان 15 دقيقة فقط، مع إمكانية تقديم عذر مقبول لرئيس اللجنة، وتبلغ مدة امتحان المواد غير المضافة للمجموع ساعة ونصف، بينما تبلغ مدة امتحان المواد الأساسية 3 ساعات أو ساعتين فقط حسب المادة.

جدول امتحانات الشهادة الثانوية العامة 2024

المواد غير المضافة للمجموع:

10 يونيو: التربية الدينية والتربية الوطنية.

12 يونيو: الاقتصاد والإحصاء.

المواد الدراسية الأساسية:

22 يونيو: اللغة العربية.

25 يونيو: اللغة الأجنبية الثانية.

29 يونيو: الفيزياء (علمي) / التاريخ (أدبي).

2 يوليو: اللغة الأجنبية الأولى.

6 يوليو: الكيمياء، الجغرافيا.

10 يوليو: الجيولوجيا والعلوم البيئية (علمي علوم) / الجبر والهندسة الفراغية (علمي رياضة) / علم النفس والاجتماع (أدبي).

13 يوليو: التفاضل والتكامل (علمي رياضة).

17 يوليو: الأحياء (علمي علوم) / الاستاتيكا (علمي رياضة) / الفلسفة والمنطق (أدبي).

20 يوليو: الديناميكا (علمي رياضة).

ويمكن لطلاب الشهادة الثانوية العامة 2024 الاطلاع على جدول الامتحانات على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم.

جدير بالذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة 2024 قد بلغ 745 ألف طالب وطالبة، موزعين على 1981 لجنة سير في جميع أنحاء الجمهورية.

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طلاب الثانوية (1)

طلاب الثانوية (2)