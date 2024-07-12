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الجمعة 12 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أستاذ عبري: فلسطين كان بها زخم ثقافي وتواصل جغرافي وديني قبل احتلالها

الدكتور أحمد فؤاد
الدكتور أحمد فؤاد أنور أستاذ العبري الحديث
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قال الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ العبري الحديث وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية إن الحياة كانت في فلسطين قبل الاحتلال على عكس ما يروج له الصهاينة، حيث كان بها زخم ثقافي ومالي وتواصل جغرافي مع المحيط.

وأضاف «فؤاد»، خلال لقاء ببرنامج «عن قرب»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي، أنه كان هذا هو الوضع الذي يحاول الصهاينة إخفاءه، على عكس ما كان يروج له هناك تقدم وصناعة وزراعة وتميز في مجالات يمكن من خلالها أن تنافس في الأسواق العالمية.

وأشار إلى أنه بجانب ذلك السياحة الدينية والسياحة الخاصة بالمناظر الطبيعية والزيارات في الساحل مثل يافا وحيفا والناصرة، وبالتالي هي مزار ديني للمسلمين والمسيحيين، وأيضا مزار ومقصد سياحي بالإضافة للزراعة التي كانت متطورة، وبعض مظاهر الصناعة التي كانت متطورة، والعلاقات الإنسانية والثقافية مع الجغرافيا.

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