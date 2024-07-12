فتش عن التكييف.. نتيجة المعاينة في حريق شقة مذيعة القاهرة الإخبارية

نشب حريق ضخم بشقة الزميلة الإعلامية "أمل الحناوي" مذيعة قناة القاهرة الإخبارية، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق والسيطرة على النيران دون وقوع اصابات.

حريق شقة الإعلامية أمل الحناوي

ودونت الإعلامية أمل الحناوي منشورًا عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلة: "الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، لقد نجانا الله من حريق بالمنزل، وبشكر شكرا جزيلا رجال الحماية المدنية بوزارة الداخلية على سرعة الاستجابة، وإنقاذنا، اللهم عوضني خيرا، اللهم آجرني في مصيبتي، وأخلف لي خيرًا منها".

وكشفت المعاينة الأولية لرجال الحماية المدنية إن ماس كهربائي في اسلاك توصيل التكييف تسبب في وقوع الحريق، وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال الواقعة.