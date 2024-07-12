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الجمعة 12 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

السجيني: رؤية التنمية المحلية والإسكان في برنامج الحكومة لا خلاف عليها ولابد من ترتيب الأولويات

أحمد السجيني
أحمد السجيني
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أكد النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن رؤية وزارتي التنمية المحلية والإسكان التي تم طرحها في برنامج الحكومة لا خلاف عليها، مشيداً بترتيب الأولويات التي أشارت إليه وزيرة التنمية المحلية، وشدد على أهمية تحديد جدول زمني لخطة عمل الوزارتين.

وقدم رئيس لجنة الإدارة المحلية فى اجتماع اللجنة اليوم عددا من الحلول والرؤى لكل من الوزارتين للقضاء على العشوائيات، واستمرار تشييد وتعمير المدن، والقضاء على التعدي على أملاك الدولة ولمواجهة العديد من العقبات والمشاكل التي تواجه المحليات، مؤكدا على أهمية تحديد مصادر تمويل الخطط المطروحة من الوزارتين وتوقيت الانتهاء منها وآلية مشاركة القطاع الخاص فيها.

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