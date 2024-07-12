من الصعب تغييره.. البحرية الألمانية لا تزال تستخدم "الفلوبي ديسك"

تتطلع البحرية الألمانية إلى تطوير أسطولها، وتتحرك أساطيل مطاردة الغواصات في البلاد على أقراص مرنة من طراز مقاس 8 بوصات وذلك منذ تشغيلها في التسعينيات، تحاول البحرية الألمانية الآن إيجاد حلول لتغيير نظام الأقراص القديم الذي يعد "حيويا لتشغيل فئة براندنبورج F123.

ووفقا لما ذكره موقع "engadget"، أنه ومن الصعب تغيير نظام الأقراص المرنة، حيث تتحكم هذه الأقراص في كل شئ تقريبا على ظهر السفن من أنظمة تدفق الهواء إلى توليد الطاقة.

كانت شركة Saab مسؤولة عن صيانة أسطول F123 الألماني منذ عام 2021، وهذه المركبات مصممة لمطاردة الغواصات، لذا فهي على ترقيات لأسلحتها وأنظمة التحكم في الأسلحة.

ويذكر أن الكثير من المؤسسات والبرامج الحكومية كانت تستعمل نظام الأقراص المرنة فترة طويلة من الزمن وبعد مدة كبيرة من خروج نظام تخزين الكمبيوتر القديم من الاستخدام العام، حيث أعلنت الوكالة الرقمية اليابانية في أول الشهر أنها ألغت استخدام الأقراص المرنة في أنظمتها الحكومية.