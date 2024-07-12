«عن قرب».. سلسلة حلقات خاصة وغير مسبوقة عن القضية الفلسطينية

قالت الإعلامية أمل الحناوي، مقدمة برنامج «عن قرب»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، إن البرنامج يبدأ سلسلة حلقات خاصة وغير مسبوقة عن القضية الفلسطينية، قضية مصر والعرب المركزية الأولى، درة تاج قضايا المنطقة وأهمها على الإطلاق.

وأضاف «الحناوي»، إن ذلك سيكون على مدار 8 حلقات عبر برنامج «عن قرب» ستتحدث باستفاضة عن الملف الفلسطيني، وعن الماضي والحاضر واستشراف المستقبل، مردفة: «سأناقش مع ضيوفي الكرام القضية الفلسطينية من الألف إلى الياء، كما يجيز التعبير ».

وتابعت: «نبحر معا في الماضي البعيد للأراضي الفلسطينية الطاهرة، وسنبدأ حلقاتنا منذ مؤتمر بازل عام 1897، والذي ضم كل الجاليات اليهودية وطالب بإقامة وطن لليهود إما في فلسطين أو الأرجنتين أو أوغندا، سنتحدث عن وعد بلفور المشؤوم، وإعطاء من لا يملك لمن لا يستحق وتدفق الهجرات اليهودية على أرض فلسطين وطرد سكانها».

وواصلت: «نغوض في كافة تفاصيل فلسطين الأبية منذ انتفاضة 1936 وحتى نكبة 1948 نسلط الضوء على مرحلة حرب 1967 ونتائجها وخروج الفلسطينيين من الأردن إلى لبنان وحتى انتصار مصر والعرب في حرب أكتوبر عام 1937 ونتائج هذا النصر العظيم».

واستكملت: «نكشف تفاصيل جديدة عن زيارة الرئيس المصري الأسبق محمد أنور السادات إلى القدس، وكواليس توقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية في عام 1979 ونتائجها».