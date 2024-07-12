"يا حلاوة".. أبرز المحطات الفنية في مشوار مظهر أبو النجا

في مثل هذا اليوم ولد الفنان الراحل مظهر أبو النجا، الذي توفي عام 2017، تاركا بصمته الفنية في العديد من الأعمال الفنية.

ونرصد في السطور التالية أبرز المحطات الفنية في مشوار مظهر أبو النجا.

بدأ مشواره الفني من خلال المسرح، ولفت الأنظار في مسرحية سيدتي الجميلة مع فؤاد المهندس، لينطلق بعدها إلى عالم السينما في عام 1974، بفيلم "شياطين إلى الأبد"، والذي قدم من خلاله جملته الشهيرة "يا حلاوة"، حيث رددها خلال الفيلم 12 مرة، لتظل الجملة محفورة في الأذهان حتى يومنا هذا، ليقدم بعدها العديد من الأعمال الفنية، وكان أخر ظهور له بالسينما، في فيلم "القرموطي في أرض النار".

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