الجيش الروسي ينفذ 39 ضربة مشتركة على أهداف استراتيجية أوكرانية خلال أسبوع

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية نفذت 39 ضربة مشتركة على أهداف استراتيجية أوكرانية خلال أسبوع.

وذكرت الوزارة في بيانها الأسبوعي الذي أذاعته وكالة أنباء (سبوتنيك) أن القوات الروسية نفذت، خلال الفترة (6 - 12) يوليو، 39 ضربة مشتركة بأسلحة جوية وبحرية طويلة المدى عالية الدقة، وهاجمت طائرات بدون طيار، ونتيجة لذلك "ضربت القواعد الجوية للعدو، ومؤسسات صناعة الدفاع الأوكرانية ومنشآت الطاقة التي دعمت عملها، ومعدات محلات التجميع العسكرية، ومناطق تخزين القوارب المسيرة والطائرات بدون طيار الهجومية".

ولفتت إلى أن وحدات من مجموعة /الشمال/ الروسية قامت - خلال الأسبوع - بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، حيث ألحقت هزيمة بالقوى البشرية والمعدات لأربعة تشكيلات من القوات المسلحة الأوكرانية ولواء بحري وثلاثة ألوية دفاع عسكرية، وتم صد 26 هجمة مرتدة لمجموعات هجومية.

وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 1800 عسكري ودبابتين وأربع مركبات قتالية مدرعة و22 مركبة و34 قطعة مدفعية ميدانية، بما في ذلك ثمانية مدافع هاوتزر أمريكية الصنع من طراز /إم /777، بالإضافة إلى ثلاث محطات للحرب الإلكترونية بحسب "الدفاع الروسية".

وأضافت الوزارة الروسية أن وحدات مجموعة قوات /الغرب/ قامت بتحسين الوضع التكتيكي وهزمت تشكيلات من أربعة ألوية ميكانيكية ودبابات وهجومية ومحمولة جوا تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى ثلاثة ألوية دفاع، وتم صد ثلاث هجمات مضادة لمجموعات هجومية معادية.

وأشارت إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 3440 فردا عسكريا، وخمس دبابات، و14 مركبة قتالية مدرعة، بما في ذلك ناقلتي جنود مدرعتين أمريكيتي الصنع من طراز /إم /113، و47 مركبة، و32 مدفعا ميدانيا، بالإضافة إلى تدمير 14 مستودع ذخيرة ميدانيا.

وفي سياق آخر أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم تحطم طائرة مدنية قرب بلدة /كولومنا/ في مقاطعة موسكو ومقتل طاقمها بالكامل.

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) عن الوزارة قولها، "إن الطائرة المدنية تحطمت في إحدى الغابات وانفجرت بعد اصطدامها بالأرض، وبحسب البيانات الأولية فقد لاقى أفراد طاقمها مصرعهم".