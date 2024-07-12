نائب رئيس هيئة السلع: احتياطى مصر من القمح يكفى أكثر من 6 أشهر

أكد حسام الجراحي نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، أن رصيد مصر التمويني للدعم من القمح يكفيها 6.2 شهر.

وقال الجراحي - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة، إن قرار رفع الأرصدة خلال الفترة القادمة يرجع لقرار وزيرالتموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، موضحا أن الهيئة تأخذ في الاعتبار تطورات المنطقة مما يجعلنا نبحث رفع الأرصدة خلال الفترة القادمة أكثر من ذلك.

وكان ميناء دمياط استقبل في 7 يوليو الحالي السفينة "جولدن أرو" على متنها حمولة تقدر بـ 13 ألف طن قمح لصالح القطاع الخاص.

وأوضح بيان أصدرته هيئة ميناء دمياط، أن الميناء استقبل السفينة " وادي الكرم"على متنها حمولة تقدر بـ 63 ألف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 47 ألفا و257 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 130 ألفا و259 طنًا.