مصادرة أسطوانات غاز مدعمة بمصنع طوب في البحيرة.. صور

وجهت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالإشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب محمد عبد العال - مدير المديرية

رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة، حيث تم تنفيذ عدة حملات، أسفرت بمركز الدلنجات عن ضبط 3 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و3 مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، كما تم تحرير 6 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار و8 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين.

وبحملات مماثلة بمركزى بدر وشبراخيت تم ضبط 180عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية و 100قطعة أدوات منزلية مجهولة المصدر، كما تم تحرير 7محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

وتمكنت إدارة تموين كوم حمادة من ضبط 133 اسطوانة غاز تجارية داخل مصنع طوب بغرض استخدامهم فى غير الغرض المخصص لهم وتم التحفظ على المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.