بدء الاجتماع الرابع للجنة دراسة برنامج الحكومة بمجلس النواب

بدأ الاجتماع الرابع لجلسة اللجنة الخاصة المعنية بدراسة برنامج الحكومة بمجلس النواب، وذلك لمناقشة برنامج الحكومة بشأن وزارة النقل، وزارة الطيران المدني، وزارة السياحة والآثار، لطرح الأسئلة والاستفسارات من قبل أعضاء اللجنة على الوزراء، الفريق/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، سامح الحفني وزير الطيران المدني.



كما حضر من نواب الوزراء، اللواء/ نهاد علي شاهين - نائب وزير النقل المهندس/ ماجد محمد متولي - نائب وزير النقل، المهندس/ وجدي شحات رضوان - نائب وزير النقل، يمنى أسامة البحار - نائب وزير السياحة والآثار.