انطلاق فعاليات “لقاء الجمعة للأطفال” بأوقاف الفيوم من مسجد العتيق

انطلقت فعاليات برنامج "لقاء الجمعة للأطفال"، عقب صلاة الجمعة اليوم بمديرية أوقاف الفيوم من مسجد العتيق التابع لإدارة مركز شمال بالفيوم، وذلك بتوجيهات من وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، وبرعاية الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف، وبحضور كل من الشيخ يحى محمد مدير الدعوة، والشيخ محمد رجب خورشيد مدير الإدارة،والشيخ طه عبد الله مفتش المنطقة، والشيخ أحمد عشري إمام المسجد، والواعظة أمال حسني.



وخلال هذه الفعالية أكد العلماء،أن مديرية أوقاف الفيوم تسعى دائمًا لتنمية الوعي الديني والثقافي والفكري والوطني عند الطفل، موضحين أن الوزارة لديها منهجية علمية متكاملة لرفع مستوى الوعي لدى أبنائنا وبناتنا، وقد أحدثت طفرة غير مسبوقة وأحرزت تقدمًا كبيرا في هذا المجال.



كما أعرب عدد من أولياء الأمور عن فرحتهم، وقدموا الشكر لعلماء الأوقاف بمديرية أوقاف الفيوم ،على اهتمامهم ورعايتهم للأطفال وحمايتهم من الأفكار الهدامة، وذلك بإقامة مثل هذه الفعاليات التي تنمي الحس الإيماني والوطني لدى الطفل، مؤكدين أن “البرنامج الصيفي للطفل لبنة أساسية في بناء الوعي الديني والوطني والقيمي لدى أبنائنا وبناتنا، وأننا نأمن على أطفالنا المشاركين في هذه النشاطات، حيث إنهم في أيدٍ أمينة”.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على غرس القيم الدينية والأخلاقية والوطنية بين الأطفال، واستمرارًا لجهود الوزارة في الاهتمام بالنشء.