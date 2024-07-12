عبدالهادي القصبي : لابد أن ينعكس برنامج الحكومة علي المواطن بشكل سريع

وجه النائب عبدالهادي القصبي (ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ورئيس لجنة التضامن الاجتماعي)الشكر لوزيري التنمية المحلية والاسكان على عرضهما المقدم عن خطة عمل وزارتيهما في برنامج الحكومة، مؤكدا أهمية انعكاس مؤشرات برنامج الحكومة على المواطن المصري

وأعرب عن تطلعه إلى استكمال وزارة الإسكان توفير سكن مناسب للشباب والتوسع في مشروعات الإسكان الاجتماعي، ومواجهة العشوائيات والقضاء عليها، واستكمال الإنجازات التي حققتها الدولة في تحلية المياه وشبكات الصرف خلال الفترة الماضية.

وأكد القصبي ضرورة رفع كفاءة العاملين بوزارة التنمية المحلية وتدريبهم على التعامل مع المواطنين واتخاذ القرار، وتهيئة المناخ في التكامل بين جميع المحافظات، مشددا على سرعة العمل لتحديد كردونات المدن، وتقنين وضع اليد، ووضع قواعد حاسمة للقضاء على التعدي على أملاك الدولة.