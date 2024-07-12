توزيع 20 ألفا و281 جوال أسمدة على المزارعين ببني سويف

قال المهندس عماد جنجن وكيل وزارة الزراعة ببني سويف،إن مديرية الزراعة قامت بحصر الأسمدة التى تم توزيعها على المزارعين من بداية الموسم والتي بلغت 20 ألف و281 جوالًا شملت (12 ألفا و586يوريا، 7 آلاف 695 نترات) .

مشيرا إلى أن إدارة الأراضي والمياه قامت بفحص عدد من شكاوى المواطنين فيما يتعلق ببعض المساقي، وعمل برنامج السياسات المائية والزراعية للمحاصيل المنزرعة بالفعل والتي سيتم زراعتها بعد 15 يومًا، لوضع المقنن المائي لكل محصول .

وأوضح وكيل زراعة بني سويف أن إدارة مكافحة الآفات بمديرية الزراعة تواصل جهودها في الحفاظ على صحة وجودة المحاصيل الزراعية وضمان الإنتاج الزراعي المستدام. وتقوم هذه الإدارة بدور حيوي في التصدي للتحديات التي تواجه المزارعين، من خلال تقديم الخدمات الاستشارية وتطبيق الإجراءات الوقائية والعلاجية لمكافحة الآفات الزراعية، حيث تم تنفيذ 4 زيارات ميدانية خلال الفترة المشار إليها بمركزي بني سويف وناصر، لمتابعة وفحص المحاصيل والتوصية بالعلاجات اللازمة.

وأشار أيضآ إلى جهود إدارة حماية الأراضي الزراعية في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية حيث تمكنت من تنفيذ إزالة 58 حالة تعد على الأرض الزراعية خلال الفترة المذكورة، بإجمالي مساحة 2 فدان و5قراريط بقرى المحافظة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، فضلًا عن المشاركة مع الجهات التنفيذية في موجة الإزالات الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على أهمية النهوض بالقطاع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يُعد أحد المحاور الستة للاستراتيجية التنموية العامة للمحافظة. وركز المحافظ على ضرورة تطبيق الأساليب الحديثة لترشيد استهلاك المياه بهدف تحقيق أعلى إنتاجية للفدان من المحاصيل الزراعية، خاصة المحاصيل الاستراتيجية، كما شدد على استمرار جهود ضبط وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وتوفير الأسمدة والتقاوي بكافة الجمعيات الزراعية، مؤكدًا على أهمية القرب من المزارعين وسرعة الاستجابة لمطالبهم لتعزيز الإنتاجية وتحقيق التنمية الشاملة في المحافظة.













