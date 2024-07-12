تواجد ميداني ودوريات لإزالة التعديات.. اجتماع موسع لتنفيذ تكليفات وزير الإسكان بدمياط الجديدة

قرر رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة رفع حالة الطوارئ عقب انتهاء زيارة وزير الإسكان إلى المدينة، حيث عقد اجتماع مكبر مع كافة موظفي الجهاز والمديرية لسرعة تنفيذ تكليفات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

ووجه الدكتور محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، بسرعة تنفيذ تكليفات المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، التى جاءت عقب زيارته وقيادات الوزارة الإسكان، أمس لمدينة دمياط الجديدة ، التى أشادوا خلالها بالمدينة من حيث حجم الإستثمارات ومستوى الإسكان والنظافة العامة والزراعة والتجميل وتوافر الخدمات بها.

وعقد رئيس الجهاز، إجتماع بحضور الدكتور أسامة حفيلة رئيس مجلس الأمناء ورئيس جمعية المستثمرين بالمدينة، والمهندس صلاح عبد الهادي نائب رئيس الجهاز، ومعاونى رئيس الجهاز ومديرى الإدارات المعنيةبالجهاز ، وجه خلاله بضرورة تعميق التعاون المثمر والبناء بين الجهاز ومجلس الأمناء وجمعية المستثمرين بالمدينة، وتعظيم دور مجلس الأمناء ، وسبل زيادة موارده المالية للصرف على الخدمات التي يقدمها المجلس لسكان المدينة.

فيما يخص المشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة والتى تهم المواطنين فى مختلف القطاعات الخدمية ، وجه رئيس الجهاز معاونيه، بمتابعة الإجراءات التى إتخذتها كل إدارة بالجهاز لتنفيذ تكليفات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

ووجه رئيس الجهاز، بضرورة التواجد الميداني والمتابعة اليومية لجميع مديرى الإدارات التنفيذية المعنية بالجهاز، والتعامل الفوري وسرعة الإستجابة لشكاوي سكان المدينة وحلها، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات وزير الإسكان.

كما شدد على ضرورة التنسيق الكامل بين إدارات التنمية والأمن بالجهاز وبالتعاون مع شرطة التعمير، للتصدي بكل حزم وحسم لإزالة كافة المخالفات والإشغالات ، وتنظيم دوريات على مدار اليوم لمنع أى حالات تعدى وإزالتها بالمهد للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة،وكذا التنسيق الكامل بين إدارات الجهاز المعنية ومسئولي المواقف بالمدينة، لمتابعة حالة المواقف وتوفير وسائل المواصلات بالخطوط الداخلية والخارجية للمواطنين، والإلتزام بتعريفات خطوط السير ومواجهة أي ممارسات خاطئة للسائقين أو أي إستغلال للمواطنين.

وشهد الإجتماع إستعراض معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الإستثمارية، وضرورة تطوير الطرق الرئيسية والداخلية وتنفيذها بأفضل جودة ممكنة والتعامل مع أى تقصير من الشركات المنفذة، بما يساهم في تلبية إحتياجات السكان وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم .

وفى السياق ذاته، شدد رئيس الجهاز على سرعة إستقبال طلبات التصالح من المواطنين وتذليل العقبات أولا بأول وتبسيط الإجراءات على المواطنين وتسريع معدلات الأداء فى هذا الملف الحيوى.

وأكد رئيس الجهاز، أنه يولى ملف النظافة والتجميل إهتماما بالغا، والذى يأتي على رأس أولويات أجندة العمل اليومية، من خلال الدفع بالمعدات اللازمة للمناطق الحيوية وذات الكثافة السكانية العالية، لتحسين مستوى النظافة حيث يتم يوميا رفع حوالي( 200 ) طن مخلفات ونقلها للمقلب العمومي بالمدينة.

وفى ختام الإجتماع، أكد رئيس الجهاز على ضرورة الإستفادة القصوى من وجود المدينة على شاطيء البحر المتوسط، وإتاحة الفرص السياحية الإستثمارية، لتعظيم الموارد المالية المستدامة، وإستغلال المواقع المميزة بالمدينة لوضع إعلانات بها ، وتعظيم الإستفادة من إدارة المخلفات ، للصرف منها مستقبلا على أعمال التشغيل والصيانة بالمدينة.