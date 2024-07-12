كوريا الجنوبية والناتو يوقعان اتفاقية بشأن شهادات الجدارة الجوية العسكرية

وقعت كوريا الجنوبية وحلف شمال الأطلسي (الناتو) اتفاقية بشأن عملية الاعتراف المتبادل بشهادة الجدارة الجوية العسكرية، وهي أول اتفاق من نوعه لحلف الناتو مع دولة آسيوية.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، اليوم /الجمعة/، أن إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي الكوري ولجنة الطيران التابعة للناتو وقعتا على الاتفاقية أمس الخميس، وهي مقياس رئيسي لمدى صلاحية الطائرات للطيران الآمن، على هامش قمة الناتو في واشنطن.

وبموجب الاتفاقية، سيعترف حلف الناتو بشهادة الجدارة الجوية التي تصدرها حكومة سول للطائرات المصنعة في كوريا الجنوبية.

وفي حين أن كوريا الجنوبية قد وقعت على الاتفاقيات مع الولايات المتحدة وإسبانيا وفرنسا وبولندا، فمن المتوقع أن يؤدي الاتفاق الجديد مع الناتو إلى اختصار الوقت اللازم للاعتراف المتبادل مع الدول الأعضاء الأخرى في الحلف.

وقد أعرب الرئيس الكوري الجنوبي "يون سيوك-يول" عن أمله في أن تساعد عملية الاعتراف المتبادل في زيادة التعاون في مجال الصناعات الدفاعية بين كوريا الجنوبية وأعضاء الناتو.

وقال "يون" - في اجتماعه مع الأمين العام لحلف الناتو "ينس ستولتنبرج" - "أرحب بالتوقيع على اتفاقية شهادات الجدارة الجوية لأنها ستعزز قابلية التشغيل المتبادل بين كوريا الجنوبية وحلف الناتو".

وفي عام 2022، وقعت شركة كوريا للصناعات الجوية والفضائية صفقة لتصدير 48 طائرة مقاتلة خفيفة إلى بولندا، وقد استكملت تسليم 12 طائرة.

من جهة أخرى، قالت إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي الكورية الجنوبية اليوم إن كوريا الجنوبية بدأت بناء غواصتها البحرية الثانية من فئة 3،600 طن، ضمن جهود الحصول على غواصات هجومية متطورة تعمل بالديزل والكهرباء لتعزيز القدرات تحت الماء ضد التهديدات الكورية الشمالية.

وأوضحت الإدارة - في بيان أوردته (يونهاب) - أن مراسم وضع صالب قاعدة الغواصة الثانية من 3 غواصات من الدفعة الثانية من فئة "جانجبوجو-3" أقيمت في حوض بناء السفن التابع لشركة "هانهوا أوشن" في "جيوجيه"، على بعد 331 كيلومترا جنوب شرق سول.

وبالمقارنة مع غواصات الدفعة الأولى التي يبلغ وزنها 3،000 طن، تأتي غواصات الدفعة الثانية أكبر حجما ومجهزة بأحدث تقنيات الحد من الضوضاء لتحسين التخفي، وفقا لإدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي.

كما أنها مزودة ببطاريات "ليثيوم أيون"; مما يتيح القيام بمهام أطول تحت الماء. ومن المتوقع أن يحتوي طراز الدفعة الثانية على 10 أنابيب إطلاق عمودية للصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات، مقارنة بـ 6 أنابيب في غواصات الدفعة الأولى، مما يجعلها من الأصول الرئيسية لمنصة "سلسلة التدمير" للضربات الاستباقية المصممة للقضاء على الأهداف النووية والصاروخية الرئيسية لكوريا الشمالية إذا كانت هناك علامات واضحة على الاستخدام المقصود.

ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من الغواصات الجديدة بحلول عام 2026 وتسليمها جميعا للبحرية في عام 2028 بعد إجراء عمليات تجريبية. ويتم بناء الغواصات الثلاث حاليا، ومن المقرر تسليم أولى الغواصات الثلاث إلى البحرية في عام 2027.