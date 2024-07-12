"الزراعة" تنتشر في المحافظات لمتابعة المحاصيل ومنظومة الأسمدة

تابعت قيادات وزارة الزراعة المحاصيل الزراعية وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالانتشار في المحافظات وكذلك التواجد مع المزراعين في الحقول لحل مشاكلهم.

وتفقد الدكتور أنور عيسى رئيس الادارة المركزية لشئون المديريات، حالة الزراعات بمحافظة بور سعيد، وخاصة محصول القطن والارز والذرة وكذلك بالتنسيق مع الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بالمرور الدائم على كافة المحافظات وتفقد حالة الزراعات، والتواصل مع المزارعين وتقديم الدعم الفني لهم، وعلاج المشاكل التي تواجههم.



كما تفقد رئيس الادارة المركزية لشئون المديريات واللجنه المرفقة له من الاداره المركزيه لشؤون المديريات، اعمال مديرية الزراعة ببورسعيد فيما يتعلق بموقف حماية الأراضي، وازالة التعديات على الاراضي الزراعية، وتوافر الاسمدة، وحالة المحاصيل الصيفية فضلا عن أعمال كارت الفلاح ونزول سلفات النشادر على المنظومه لاهالينا شرق القناه فى شبه جزيره سيناء والاستماع إلى مشاكل الفلاحين لحلها.

وتفقدت اللجنة بحضور دكتور حسنى عطيه مدير مديريه الزراعه ببور سعيد عدد من حقول محصول الارز والقطن والذره باعتبارها محاصيل استراتيجيه هامه ووجدت حالتها العامة جيده ولا يوجد به أية اصابات حشرية.

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