لطيفة تتصدر تريند X  بأغنية "الحياة سكرة"

تصدرت النجمة لطيفة تريند موقع X خلال الساعات الماضية، بعد طرح كليب أغنية "الحياة سكرة" عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، كما تصدر ألبوم لطيفة "مفيش ممنوع" تريند يوتيوب.

وأبدت لطيفة سعادتها بالنجاح الذي حصده الألبوم حتى الآن، إذ تجاوز خلال أسبوعين فقط ما يزيد عن 25 مليون مشاهدة، ويواصل حصد المشاهدات والإشادات لما يحتويه من أغاني متنوعة.

الجدير بالذكر إن ألبوم "مفيش ممنوع" يضم ١٠ أغاني، قامت لطيفة بتصويرها جميعا فيديو كليب، منهم ٦ أغاني بالذكاء الاصطناعي Ai، مع المخرج وليد ناصيف، وأغنيتين مع شريف ترحيني، وأغنيتين مع جميل جميل المغازي.