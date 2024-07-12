طلب إحاطة بشأن استدعاء وزير الزراعة لحل أزمة نقص الأسمدة

تقدم النائب عصام العمدة عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الجديد طالبه فيه بسرعة التدخل والتنسيق مع الوزرارات المختلفة لحل مشكلة نقص الأسمدة الزراعية بمحافظة أسيوط عامة ومراكز أبنوب والفتح والبدارى وساحل سليم خاصة مما يؤثر بالسلب على الإنتاج الزراعي.

وقال العمدة، إن نقص الأسمدة جعل المزارع البسيط ليست لديه القدرة على زراعة ارضه أو اللجوء للسوق السوداء لشراء السماد باسعار جنونية وذلك بسبب عدم قيام المسئولين بدورهم ومخالفة تعليمات الرئيس بضرورة الانحياز للمواطن البسيط خاصة حيث أنها مشكلة متكررة منذ عدة سنوات ولا يوجد حل جذري لها حيث لا تلتزم المصانع بتوريد الكميات المتعاقد عليها للجمعيات وهناك مشكلات وخلل كبير في التوزيع إضافة إلى ضعف الرقابة على السوق السوداء ومافيا تجارة الأسمدة .

وطلب عصام العمدة من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي التعاون مع وزير قطاع الاعمال لبحث إمكانية تطوير مصنع السماد بمنقباد بأسيوط لكي يغطى جزء من احتياجات المحافظة، مع التوسع فى مصانع إنتاج الأسمدة مشيراً إلى ضرورة أن تجد الحكومة الجديدة حلولاً جذرية لمثل هذه الأزمات التى تتكرر سنوياً .

كما طلب عصام العمدة من المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب احاطة طلب الاحاطة إلى لجنة الزراعة والرى بالبرلمان واستدعاء وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لحضور الاجتماع والرد على طلب الاحاطة لمعرفة الاجراءات التى سوف تتخذها الحكومة لحل هذه المشكلة .