هرب من الحر إلى الآخرة.. مصرع طفل غرقا بمياه بحر النزلة بالفيوم

لقي طفل، مصرعه غرقاً في مياه بحر النزلة، بعزبة زكريا التابعه للوحدة المحلية لقرية دفنو بدائرة قسم شرطة إطسا بمحافظة الفيوم اليوم الاثنين، عندما نزل إلى المياه للهرب من حرارة الجو، وتمكن قوات الإنقاذ النهري من إنتشال الجثة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى إطسا المركزي، وتحرر محضر بالواقعة.



تلقى اللواءثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطاراً من مأمور مركز شرطة إطسا يفيد بورود اشارة من شرطة النجدة تفيد بتلقيه بلاغ من أهالي عزبة زكريا، بغرق طفل في مياه بحر النزلة عند مدخل عزبه زكريا.

وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة والإنقاذ النهري وسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة، وتمكنت القوات من انتشال الجثمان.



وبالفحص، تبين أنه أثناء قيام الطفل "احمد مصطفي السيد " 9 سنوات، مقيم بعزبة زكريا بدائرة مركز إطسا بالاستحمام في مياه بحر النزلة، هرباً من حرارة الجو، جرفه التيار، ليلقي مصرعه غرقاً، وبمناظرة الجثمان، تبين عدم وجود إصابات ظاهرية به.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على الجهات المختصة التي كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة.