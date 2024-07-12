دعوة رسمية لرئيس الاتحاد المصري لحضور الحفل الخاص على هامش أولمبياد باريس

وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" دعوة رسمية إلى رئيس اتحاد الكرة المصري جمال علام، للسفر إلى العاصمة الفرنسية باريس، لحضور حفل “فيفا” على هامش افتتاح دورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024.

ومن المنتظر أن يسافر جمال علام إلى فرنسا في الثامن عشر من شهر يوليو الجاري لحضور حفل فيفا ومساندة المنتخب الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

المنتخب الأولمبي يسافر إلى باريس

غادرت بعثة المنتخب الأوليمبي مطار القاهرة عصر اليوم الخميس، إلى مدينة بوردو على متن طائرة خاصة استعدادا لخوض وديتين مع أوكرانيا يوم الأحد المقبل، وضد العراق الأربعاء المقبل.

وذلك تحضيرا لأول مباراة لهم رسمية فى الأولمبياد مع جمهورية الدومينيكان يوم 24 يوليو الجاري فى الجولة الافتتاحية لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 والتى تقام من 24 يوليو إلى 9 أغسطس المقبل وتضم مجموعة الفراعنة إلى جانب الدومينيكان منتخبي أوزبكستان وإسبانيا.

كان فى توديع البعثة الأستاذ جمال علام رئيس مجلس الإدارة وقام بتحفيز اللاعبين قبل المغادرة من مطار القاهرة، وحرص د.اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على متابعة البعثة حتى موعد الإقلاع.

يرأس البعثة اللواء حلمي مشهور عضو مجلس الإدارة وضمت الكابتن محمد بركات عضو المجلس والمشرف على المنتخب ومحمود حرب المدير الإداري وأعضاء الجهاز الفني والطبي والذى يضم إلى جانب ميكالى وحرب كلا من : تياجو المدرب العام والكابتن عادل مصطفي المدرب والكابتن سيد السويركي مدرب الحراس وليونياردو مدرب الأحمال وجواو محلل الأداء وخالد سرحان المترجم وياسر عبد العزيز المنسق الإعلامي ود.طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي ود.صلاح عاشور أخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي وأحمد ايهاب الإداري ومحمد أحمد واحمد شوقي التدليك وعيد سليمان وعلاء سعيد للمهمات ومحمد عبد التواب المصور.

قائمة المنتخب الأولمبي في باريس 2024

وضمت البعثة 22 لاعبا هم : حمزة علاء وعلى الجابري ومحمد سيحا فى حراسة المرمي .. وحسام عبد المجيد وعمر فايد ومحمد طارق واحمد عيد وكريم الدبيس ومحمد مغربي واحمد سيد عبد النبي ومحمد حمدي فى خط الدفاع .. ومحمد النني ومحمود صابر واحمد نبيل كوكا وزياد كمال ومحمد شحاته فى خط الوسط .. واحمد سيد زيزو وإبراهيم عادل وأسامة فيصل وبلال مظهر ومصطفي ميسي وأحمد قطة فى الهجوم .