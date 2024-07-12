رفع 160 طن مخلفات خلال حملات النظافة بالمنيا

وجه عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا رؤساء القرى و الاحياء بتكثيف نظافه الطرق والميادين و رفع المخلفات أولاً بأول لتوفير بيئه صحيه للمواطنين والحفاظ على سلامتهم و صحتهم.



أفاد رئيس مركز ومدينة المنيا ان حملات النظافه اليوميه أسفرت عن رفع حوالي ١٦٠ طن مخلفات وتراكمات من جميع نقاط التجمع بكل من (حي وسط-دمشير-بني محمد سلطان و نزلة حسين و طوخ الخيل ) فتم نظافة أماكن التجمع بقري طوه وتمشيط طريق ابو شناف المنيا و الطريق الصحراوي الغربي وطريق مصر اسوان الزراعي وشوارع و أروقة الأحياء و كورنيش النيل وتم نظافة طريق عزية الشيخ علاء ل عزبة زكريا بدمشير وتطهير شامل لمنطقة مسجد الشيخ سلطان باشا بزاوية سلطان البحرية و القبلية بنزلة حسين.

وجرى نقل جميع المخلفات للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي وذلك لإضفاء المظهر الحضاري والجمالي لمدينة المنيا وذلك تحت إشراف نواب رئيس المدينه و بمتابعة رؤساء الاحياء و القرى.



وجاء ذلك تنفيذاً لتكليفات عماد كدواني محافظ المنيا بتكثيف جهود الوحدات المحليه في تنفيذ الحملات اليوميه لمتابعة الحاله العامه للنظافه و لرفع كفاءتها والحد من إنتشار الأمراض والاوبئة.