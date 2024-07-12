ads
الجمعة 12 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رفع 160 طن مخلفات خلال حملات النظافة بالمنيا

.
.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 وجه عامر طه  رئيس مركز ومدينة المنيا رؤساء القرى و الاحياء بتكثيف نظافه الطرق والميادين و رفع المخلفات أولاً بأول لتوفير بيئه صحيه للمواطنين والحفاظ على سلامتهم و صحتهم.
 

أفاد رئيس مركز ومدينة المنيا ان حملات النظافه اليوميه أسفرت عن رفع  حوالي ١٦٠ طن مخلفات وتراكمات من جميع نقاط التجمع بكل من (حي وسط-دمشير-بني محمد سلطان و نزلة حسين و طوخ الخيل ) فتم نظافة أماكن التجمع بقري طوه وتمشيط طريق ابو شناف المنيا و الطريق الصحراوي الغربي وطريق مصر اسوان الزراعي وشوارع و أروقة الأحياء و كورنيش النيل وتم نظافة طريق عزية الشيخ علاء ل عزبة زكريا بدمشير وتطهير شامل لمنطقة مسجد الشيخ سلطان باشا بزاوية سلطان البحرية و القبلية بنزلة حسين. 

وجرى نقل جميع المخلفات للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي وذلك لإضفاء المظهر الحضاري والجمالي لمدينة المنيا وذلك تحت إشراف نواب رئيس المدينه و بمتابعة رؤساء الاحياء و القرى. 
 

وجاء ذلك تنفيذاً لتكليفات عماد كدواني محافظ المنيا بتكثيف جهود الوحدات المحليه في تنفيذ الحملات اليوميه لمتابعة الحاله العامه للنظافه و لرفع كفاءتها والحد من إنتشار الأمراض والاوبئة. 

أخبار محافظة المنيا اللواء عماد الكدواني محافظ ا للمنيا عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا