توريد أكثر من 536.8 ألف طن بنجر سكر ببني سويف

قال المهندس عماد جنجن وكيل وزارة الزراعة ببني سويف،إن مديرية الزراعة قامت بحصر المساحات التي تمت زراعتها خلال الفترة من 1 حتى 5 يوليو الجاري،

من المحاصيل السكرية، حيث نفذت المديرية خلال الفترة المشار إليها 3 زيارات ميدانية بمركز بني سويف وناصر وإهناسيا، لمتابعة الزراعات السكرية وخاصة البنجر.



وأعلن وكيل وزارة الزراعة ببني سويف، أنه خلال تلك الفترة تم توريد أكثر من 536.8 ألف طن من محصول بنجر السكر لمصنعي الفيوم بمحافظة الفيوم، والقناة بالمنيا،وفيما يتعلق بمنظومة كروت الفلاح، فقد بلغ إجمالي الحالات المسجلة 253 ألف و798 مزارعًا.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على أهمية النهوض بالقطاع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يُعد أحد المحاور الستة للاستراتيجية التنموية العامة للمحافظة. وركز المحافظ على ضرورة تطبيق الأساليب الحديثة لترشيد استهلاك المياه بهدف تحقيق أعلى إنتاجية للفدان من المحاصيل الزراعية، خاصة المحاصيل الاستراتيجية، كما شدد على استمرار جهود ضبط وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وتوفير الأسمدة والتقاوي بكافة الجمعيات الزراعية، مؤكدًا على أهمية القرب من المزارعين وسرعة الاستجابة لمطالبهم لتعزيز الإنتاجية وتحقيق التنمية الشاملة في المحافظة.

