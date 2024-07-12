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الجمعة 12 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

"ضد الإنسانية".. أب يلقي أطفاله الثلاثة بالشارع بسبب خلافات مع زوجته

الاطفال
الاطفال
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شهدت منطقة بشتيل بدائرة قسم شرطة أوسيم واقعة ضد الإنسانية حيث قام أب بالقاء أطفاله الثلاثة بالشارع، بسبب خلافات مع زوجته.

البداية كانت بعثور اهالى منطقة الجمعية الزراعية ببشتيل على ٣ أطفال فى حالة بكاء، وبفحص الكاميرات وتفريغها تبين انهم كانوا بصحبة أحد الرجال ثم تركهم بالشارع وانصرف.

وتبين فيما بعد أن الرجل الذي كان يصطحب الأطفال هو والدهم، ونشبت خلافات بينه وبين والدتهم على اثرها تركت الأخيرة الأطفال بصحبة والدهم وتوجهت لمنزل اسرتها ببشتيل.

فقام الأب باصطحاب الأطفال لوالدتهم بمنزل اسرتها لكنها رفضت استلامهم، فقام بالقائهم بالشارع وانصرف.

على الفور قام أهالى المنطقة باصطحاب الأطفال لقسم الشرطة وجار اتخاذ  الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

أهالي منطقة الجمعية الزراعية الإنسانية الواقعة بسبب خلافات ضد الإنسانية شرطة أوسيم