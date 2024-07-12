"ضد الإنسانية".. أب يلقي أطفاله الثلاثة بالشارع بسبب خلافات مع زوجته

شهدت منطقة بشتيل بدائرة قسم شرطة أوسيم واقعة ضد الإنسانية حيث قام أب بالقاء أطفاله الثلاثة بالشارع، بسبب خلافات مع زوجته.

البداية كانت بعثور اهالى منطقة الجمعية الزراعية ببشتيل على ٣ أطفال فى حالة بكاء، وبفحص الكاميرات وتفريغها تبين انهم كانوا بصحبة أحد الرجال ثم تركهم بالشارع وانصرف.

وتبين فيما بعد أن الرجل الذي كان يصطحب الأطفال هو والدهم، ونشبت خلافات بينه وبين والدتهم على اثرها تركت الأخيرة الأطفال بصحبة والدهم وتوجهت لمنزل اسرتها ببشتيل.

فقام الأب باصطحاب الأطفال لوالدتهم بمنزل اسرتها لكنها رفضت استلامهم، فقام بالقائهم بالشارع وانصرف.

على الفور قام أهالى المنطقة باصطحاب الأطفال لقسم الشرطة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.