زراعة 191 ألفا و236 فدانا محاصيل صيفية ببني سويف

قال المهندس عماد جنجن وكيل وزارة الزراعة ببني سويف،إن مديرية الزراعة قامت بحصر المساحات التي تمت زراعتها خلال الفترة من 1 حتى 5 يوليو الجاري، فيما يخص المحاصيل الصيفية حيث تم إحصائيات لأنواع المحاصيل الصيفية التي تم زراعتها، والتي شملت 191 ألفا و236 فدانا محاصيل حقلية (ذرة بيضاء وصفراء ورفيعة، فول صويا ، عباد شمس، قصب، سمسم، علف أخضر، برسيم، قطن) و3آلاف 616 فدان محاصيل خضر(لوبيا، قلقاس، كرنب، طماطم، خيار ، بامية ، بطاطس، فلفل، بطاطا، باذنجان، شمام، خيار، بامية(، بجانب 1126 فدان محاصيل الزراعات الطبية والعطرية.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على أهمية النهوض بالقطاع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يُعد أحد المحاور الستة للاستراتيجية التنموية العامة للمحافظة. وركز المحافظ على ضرورة تطبيق الأساليب الحديثة لترشيد استهلاك المياه بهدف تحقيق أعلى إنتاجية للفدان من المحاصيل الزراعية، خاصة المحاصيل الاستراتيجية. كما شدد على استمرار جهود ضبط وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وتوفير الأسمدة والتقاوي بكافة الجمعيات الزراعية، مؤكدًا على أهمية القرب من المزارعين وسرعة الاستجابة لمطالبهم لتعزيز الإنتاجية وتحقيق التنمية الشاملة في المحافظة.