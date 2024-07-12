المنظمات الأهلية الفلسطينية: سكان شمال غزة تعرضوا لأكثر من نزوح دون عودة مرة أخرى

قال أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أن هناك تعاونا بين المنظمات الأهلية الفلسطينية، ومع كالة الأونروا، مؤكدًا أن المساعدات التي تدخل لا تكفي حاجة سكان القطاع، فالذي يدخل لا يتخطى حاجز الـ10% من احتياجات القطاع.

وأشار أمجد الشوا، خلال مداخلة لفقرة "الحرب على غزة"، والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، إلى إن جميع سكان قطاع غزة، يعتمدون على المساعدات الإنسانية المقدمة من الدول ومع شح المساعدات تزيد الكارثة الإنسانية، كما أن سكان الشمال تعرضوا لأكثر من نزوح، ولا توجد حتى الآن عودة لمدن وأحياء الشمال والوسط مرة أخرى.

ونوه، بأن القصف الإسرائيلي متواصل، بالإضافة إلى إطلاق الرصاص على الأطفال والنساء داخل مساكنهم، وهذا يجعل الأمور تزداد سوءا.

وتابع، أن عمال الإغاثة يعملون في ظل القصف وتحت الضغط الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن المنظمات الأهلية تقوم بدورها، من خلال تقديم المساعدات الغذائية والطبية.