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الجمعة 12 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

وزير الإسكان أمام النواب: متابعة تنفيذ قانون التصالح واستكمال مشروعات مدن الجيل الرابع

شريف شربينى وزير
شريف شربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
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ألقى شريف شربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بياناً في اجتماع اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة، برئاسة المستشار أحمد سعد، وكيل أول مجلس النواب، حول خطة الوزارة في برنامج الحكومة الجديدة، أشار فيه إلى أن أهم أهداف الوزارة هو التنمية العمرانية المتكاملة والمستدامة وإنشاء مجتمعات عمرانية تناسب جميع فئات المجتمع وبها جميع الخدمات.


وأضاف شربينى، خلال كلمته اليوم، أن الوزارة ستعمل على استكمال التوسع في المدن المستدامة واستكمال تنفيذ مشروعات مدن الجيل الرابع في ٣٤ مدينة، واستكمال العمل في بناء وحدات الإسكان الاجتماعي، وكذلك استكمال برنامج الإسكان خاصة (سكن كل المصريين) لمنخفضي  الدخل.

 

وأوضح أن خطة الوزارة تتضمن في المرحلة القادمة تنفيذ مشروعات الإسكان في صعيد مصر، وتنفيذ بعض المدن الجديدة في المحافظات الحدودية، كما تهدف الوزارة إلى تعزيز مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات المياه والصرف الصحي وتحلية المياه وغيرها من المشروعات الخاصة بوزارة الإسكان مما يساعد على توفير نحو مليوني فرصة عمل في العديد من المحافظات، مشيرا إلى  أنه سيتم تمويل بعض من هذه المشروعات من فائض هيئة التخطيط العمراني.

 

وأكد أن الوزارة ستعمل على الاستمرار في متابعة تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء مع اللجان المعنية المشكلة لهذا الغرض، والعمل على تطوير المناطق غير المخططة والمناطق العشوائية وإحياء بعض المناطق التاريخية وإعادة رونقها الحضاري.
 

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