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الجمعة 12 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد ضريح الشيخ الشعراوي بدقادوس ويتابع أعمال تطويره

جانب من زيارة محافظ
جانب من زيارة محافظ الدقهلية لضريح الشيخ الشعراوى
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تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الجمعة ضريح الشيخ الشعراوي بمنطقة بدقادوس بميت غمر، لمتابعة أعمال تطويره. 

جاء ذلك عقب حدوث تسريب لمياه الصرف الصحي بالضريح نتيجة حدوث هبوط أرضي بالمنطقه ادي الي حدوث كسر في خط طرد صرف صحي محطة ميت غمر .


وقال اللواء " مرزوق " إن الشيخ الشعراوي أحد أهم اعلام مصر والوطن العربي والإسلامي وليس الدقهليه فقط ، وأقل شيء يقدم له هو الحفاظ على ضريحه وصيانته وتطوير المنطقه المحيطة به لتكون وجهه مشرفة لكل زواره من مصر وخارجها .
ووجه " المحافظ " للشركة المنفذة للأعمال بتكثيف أعمال التطوير الجارية بالضريح حتي يتم الانتهاء منها خلال المدة الزمنية المحددة ليصبح متاحاً أمام زواره ، وكلف رئيس مجلس مدينة ميت غمر بتقديم كافة أوجه المساعدة للشركة المنفذة .
وأشار اللواء " مرزوق " قائلاً سأقوام بزيارات متتالية لمتابعة أعمال التطوير بالضريح وتذليل أي عقبات ، وستكون هناك متابعة دقيقة مني شخصياً كل يوم للوقوف علي اخر مستجدات الأعمال.

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الهندسية للقوات المسلحة الدقهلية الشيخ الشعراوي اللواء طارق مرزوق دقادوس ضريح الشيخ الشعراوي محافظ الدقهلية