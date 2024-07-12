إنهاء أزمة 3 قرى.. خطة عاجلة لحل مشكلة ضعف المياه الشرب بقنا

تابع الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا ، ملف ضعف ضغوط وانقطاع مياه الشرب بعدد من المناطق والقرى بمختلف مراكز المحافظة، لضمان وصول المياه لجميع المواطنين، في ظل الموجة الحارة التي تمر بها البلاد، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، وذلك من خلال وضع خطة عمل عاجله للانتهاء من الأزمة نهائيا .

ومن جهته، قال الدكتور حازم عمر، إن محافظ قنا، وجه مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، تسريع وتيرة العمل لتطوير ورفع كفاءة محطات مياه الشرب، فضلًا عن إنشاء روافع مياه الشرب للمناطق العالية، مع وضع الرؤية الفنية والهندسية التي يمكن تنفيذها، لضمان وصول المياه إلى جميع المواطنين، مشيرًا إلي أنه تم البدء فى تنفيذ خطه عاجلة للقضاء على هذه الأزمة التى ظهرت نتيجة زيادة الاستهلاك، خاصه مع الارتفاع الغير المسبوق في درجات الحرارة نتيجة التغيرات المناخية، فضلا عن التوسعات العمرانية وزيادة عدد المشتركين.

وأضاف المهندس رجب عرفه رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، أن الشركه تبذل قصارى جهدها فى توفير كوب مياه شرب نظيف لكل مواطن من خلال خطط المد والتدعيم أو الإحلال والتجديد لبعض الخطوط القديمة أو تغيير أقطارها مراعاة للزيادة السكانية وزيادة المبانى السكانية هذا بجانب التوسعات التى تتم داخل المحطات لزيادة الإنتاج فى مجال مياه الشرب حتى تستوعب الزيادة السكانية، انطلاقا من دور الدولة بالاهتمام بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلي أن الشركة نجحت فى إنهاء أزمه ضعف مياة الشرب بقرى "عزبة جبريل بقرية كرم عمران، و منطقة صلاح الدين بقرية حجازة قبلي، قرية ابودياب بدشنا" وجاري العمل علي إنهاء

مشكلة ضعف مياة الشرب خلال فصل الصيف بقرى، " حاجر الترامسة، ومنطقه الجبل بقرية الترامسة، حاجر المحروسة، ونجع الحميرات بقرية المحروسة، قرية الحميدات بمدينة قنا، ، حاجر خزام بقوص، حاجر دنفيق بنقادة، قرية الشعانية، منطقة الساحل بنجع حمادى" ، وتم وضع خطه عاجله للتعامل الفوري مع الأزمة، فضلا عن خطة الإحلال والتجديد السنوية لمحطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي والتى تم رفع الاعتماد المالي لها من 20 مليون جنيه إلى 70 مليون جنيه خلال العام المالي 2022 / 2023، وإلي 100 مليون جنيه فى العام المالي 2023 / 2024 وإلي 150 مليون جنيه خلال العام الجارى 2024/ 2025 .