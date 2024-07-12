زراعة 12 ألفا و430 فدانا من القطن ببني سويف

قال المهندس عماد جنجن وكيل وزارة الزراعة ببني سويف،إن مديرية الزراعة قامت بحصر المساحات التي تمت زراعتها خلال الفترة من 1 حتى 5 يوليو الجاري، بمحصول القطن بها والتي بلغت 12 ألف و430 فدان من القطن بجميع مراكز المحافظة، كما تم تنظيم ندوة إرشادية عن الممارسات الحديثة في زراعة القطن بالمركز الإرشادي في بعض قرى المحافظة لتحقيق الأهداف المرجوة .

ومن جانبه أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على أهمية النهوض بالقطاع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يُعد أحد المحاور الستة للاستراتيجية التنموية العامة للمحافظة. وركز المحافظ على ضرورة تطبيق الأساليب الحديثة لترشيد استهلاك المياه بهدف تحقيق أعلى إنتاجية للفدان من المحاصيل الزراعية، خاصة المحاصيل الاستراتيجية. كما شدد على استمرار جهود ضبط وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وتوفير الأسمدة والتقاوي بكافة الجمعيات الزراعية، مؤكدًا على أهمية القرب من المزارعين وسرعة الاستجابة لمطالبهم لتعزيز الإنتاجية وتحقيق التنمية الشاملة في المحافظة.