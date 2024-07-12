قافلة علاجية مجانية للكشف على الأسر الأولى بالرعاية بقرى الشهداء ومنوف

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة للفئات المستحقة والأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وأصاف: في إطار التعاون المثمر والبناء بين محافظة المنوفية والجمعيات الخيرية لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً والحد من آلامهم ورفع المعاناة عن كاهلهم، تم تنظيم قافلة علاجية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي استهدفت توقيع الكشف الطبي على 120 حالة إنسانية بقرى منوف والشهداء بمستشفى شبين الكوم الجامعي، حيث تضمنت القافلة الكشف الطبي على الحالات الأولى بالرعاية بمختلف التخصصات منها (صدر، عيون، أعصاب، عظام، مخ وأعصاب، سمعيات، جراحة عامة، أطفال، باطنة، ومسالك).

وقال مدير مديرية التضامن الاجتماعي أنه تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات انتقال المرضى ذهاباً وعودة، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية وجميع عمليات القلب وتسليم الأجهزة التعويضية.

ومن جانبه، أشاد محافظ المنوفية بجهود الجهات المختصة في خدمة وتنمية المجتمع ودورها الرائد في العمل الخيري والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية، مؤكداً على توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجاً من أبناء المحافظة.