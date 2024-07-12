بسبب "مش روميو و جولييت".. رانيا فريد شوقى توجه رسالة للأب بطرس دانيال

وجهت الفنانة رانيا فريد شوقى رسالة شكر إلى الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، وذلك بعد حضور الأخير العرض المسرحى "مش روميو و جولييت".

ونشرت الفنانة رانيا فريد شوقى على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، صور من حضور الأب بطرس دانيال إلى العرض المسرحى وعلقت عليها "اسعدنا و شرفنا بحضوره الأب بطرس دنيال في مسرحية مش روميو و جولييت كل الشكر و التقدير و المحبه لشخصك الكريم".

من جانبه أشاد الأب بطرس دانيال بالعرض المسرحى "مش روميو و جولييت"، وأكد أنه يحث على القيم والتسامح، وأشاد بأداء كل أبطال العمل والفنانين الشباب أيضاً.

العرض المسرحى "مش روميو و جولييت"، بطولة رانيا فريد شوقى، على الحجار، ميدو عادل، دنيا النشار، طه خليفه، عزت زين، طارق راغب، والإخراج عصام السيد، من إنتاج فرقة المسرح القومي تحت قيادة الدكتور أيمن الشيوي، إستعراضات شيرين حجازى،ديكور محمد الغرباوى، صياغة شعرية أمين حداد.