الكرملين ينفي تقريرا عن تورط روسيا في مؤامرة لاغتيال رئيس شركة راينميتال للأسلحة

نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، صحة تقرير يفيد بأن روسيا كانت وراء مؤامرة لاغتيال أرمين باببرجر، الرئيس التنفيذي لشركة راينميتال الألمانية لصناعة الأسلحة.

وقال بيسكوف في تصريح نقلته وكالة أنباء تاس الروسية اليوم الجمعة "من الصعب للغاية بالنسبة لنا التعليق على تقارير وسائل الإعلام المختلفة التي لا تحتوي على أي حجج جدية وتستند إلى بعض المصادر المجهولة. كل هذا يتم تقديمه بأسلوب القصص المزيفة. ولا يمكن التعامل مع مثل هذه التقارير على محمل الجد".

جاءت تصريحات بيسكوف تعليقا على تقرير شبكة "سي.إن.إن." أنه جرى اكتشاف مؤامرة في وقت سابق من هذا العام لاغتيال الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الأسلحة الألمانية التي كانت تزود أوكرانيا بالأسلحة. وذكر التقرير أن المخابرات الأمريكية، التي علمت بالخطط، نبهت ألمانيا، التي تمكنت أجهزتها الأمنية من إحباط المؤامرة.

وبحسب "تاس"، لم تقدم المؤسسة الإخبارية أي دليل على هذه النظرية، أو أي تفاصيل عن المؤامرة. ولم تعلق شركة راينميتال والحكومة الألمانية على التقرير.