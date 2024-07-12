ads
الجمعة 12 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وقوع انفجار ضخم غرب رفح الفلسطينية

مدينة رفح الفلسطينية
مدينة رفح الفلسطينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، منذ قليل، بوقوع انفجار ضخم غرب رفح الفلسطينية، حيث تصاعدت ألسنة اللهب والدخان، بمنطقة قريبة من الحدود، وأسفر ذلك عن آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية.

في سياق متصل، قال بشير جبر مراسل القاهرة الإخبارية من خان يونس، إن الدفاع المدني يؤكد انتشال 18 شهيدًا من منطقة الصناعة وتل الهوى غرب مدينة غزة، مع تراجع جيش الاحتلال من تلك المناطق.

وأضاف "جبر" خلال تصريحاته عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، أن الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت غارة بمنطقة المواصي، وهي منطقة مكتظة بالنازحين الفلسطينيين بالقرب من مدينة خان يونس، وأسفرت عن شهيدين وعدد من الإصابات.

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية من خان يونس، أن انسحاب قوات الاحتلال من بعض المناطق كشف عددًا من الحقائق عن المجازر التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق تلك المنطقة، ولازالت طواقم الدفاع المدني تواصل عمليات البحث عن الشهداء داخل تلك المناطق.
 

إسرائيل الشهداء الدفاع المدني الطائرات الحربية النازحين الفلسطينيين تحت الانقاض جيش الاحتلال رفح الفلسطينية مدينة خان يونس منطقة المواصي