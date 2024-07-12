تنظيم 33 نشاطًا ثقافيًا وفنيًا في المنوفية خلال يوليو

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، جهود مديرية الثقافة بالمحافظة في تنظيم 33 نشاطًا ثقافيًا وفنيًا متنوعًا خلال شهر يوليو 2024.

وأوضح مدير مديرية الثقافة أن هذه الأنشطة تأتي تنفيذًا لتوجيهات المحافظ وبالتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم مجموعة من البرامج الثقافية والفنية.

الأنشطة والفعاليات المتنوعة

تنوعت الأنشطة والفعاليات لتشمل محاضرات وندوات وأمسيات فكرية، منها:

- محاضرة "الهجرة النبوية بداية الحضارة والدولة الإسلامية".

- محاضرة "23 يوليو: ثورة غيرت تاريخ مصر".

- عرض فني لفرقة موسيقية في قصر ثقافة شبين الكوم.

- محاضرة "المرأة بين البيئة والعمل" في مكتبة قورص بأشمون.

- محاضرة "كيفية ترشيد استهلاك المياه" في قصر ثقافة الطفل.

- محاضرة عن مكافحة الإرهاب والتطرف في بيت ثقافة الشهداء.

- ندوة "التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي" في قصر ثقافة مدينة السادات.

تهدف هذه الأنشطة إلى إثراء الوجدان الثقافي وزيادة الوعي لدى الشباب والنشء، مما يساعدهم في اكتساب الخبرات والمعلومات الهامة.

دعم المحافظ للثقافة والفنون

أكد محافظ المنوفية، اهتمامه الكبير بالنهوض بقطاع الثقافة والفنون، مشيرًا إلى أن هذه المجالات تعتبر من أدوات القوى الناعمة التي تشكل ضمير الإنسان المصري.

كما أكد المحافظ استعداده لتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لإنجاح كافة الفعاليات الثقافية والفنية في المحافظة.