محافظ المنيا يستقبل وزير التعليم لمناقشة خطط تطوير المنظومة

استقبل اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، صباح اليوم الجمعة، الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في زيارة لمحافظة المنيا لمناقشة ووضع الخطط والرؤى المستقبلية للنهوض بقطاع التعليم وطرح الحلول والمقترحات المناسبة لتطوير المنظومة التعليمية.

كان في استقبال الوزير والوفد المرافق لدى الوصول لمقر ديوان عام المحافظة، اللواء كدواني، ونائبه الدكتور محمد أبو زيد، وحمدي مصطفى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا.

وفي مستهل اللقاء، تقدم اللواء كدواني بالتهنئة للدكتور محمد عبد اللطيف بمناسبة توليه حقيبة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، معرباً عن خالص ترحيبه بالوزير على أرض المنيا ، متمنياً للوزير التوفيق ويعاهده على التعاون والتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية ووزارة التربية والتعليم فى دعم و مواجهة التحديات الرئيسية التي تواجه تطوير التعليم، مؤكداً على استعداد المحافظة لتقديم كافة الإمكانيات لدعم جهود الوزارة في تحسين جودة التعليم.

ومن جانبه، شكر الدكتور محمد عبد اللطيف اللواء كدواني على حفاوة الاستقبال، مشيداً بجهود المحافظة في دعم العملية التعليمية على مدار السنوات السابقة.

ومن المقرر أن يعقد المحافظ والوزير اجتماعاً مع مدير مديرية التربية والتعليم ومديري الإدارات التعليمية وعدد من مديري المدارس، للوقوف على طبيعة المعوقات والتحديات التي تواجه منظومة التعليم بالمحافظة. كما سيقوم المحافظ والوزير بتفقد مباني عدد من المدارس بالمحافظة.