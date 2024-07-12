ثقافة بورسعيد تحتفل بالعام الهجري الجديد وذكرى ملحمة البرث

الجمعة 12/يوليو/2024 - 04:37 م

نظم فرع ثقافة بورسعيد عددا من الفعاليات الثقافية والفنية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور المعد خلال شهر يوليو الحالي، بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف نائب رئيس الهيئة، وفي إطار برامج وزارة الثقافة.

وأعد بيت ثقافة أم خلف مجلة حائط عن أبطال معركة البرث، تلاها ورشة حكي تحدث خلالها فارس السعيد - معلم تاريخ، عن أحداث ملحمة كمين البرث التي أظهرت شجاعة وصلابة الجيش المصري خلال مواجهة التنظيمات الإرهابية في شبه جزيرة سيناء، بالقرب من مدينة رفح المصرية، وراح ضحيتها عدد كبير من أبطال الوطن ومنهم القائد العسكري أحمد منسي.

من ناحية أخرى وضمن احتفالات العام الهجري الجديد بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة بورسعيد برئاسة د.چيهان المالكي، أقام قصر ثقافة بورسعيد محاضرة بعنوان "الدروس المستفادة من الهجرة" تناول خلالها الشيخ السيد سليم، تعريف "الهجرة"، موضحا الأحداث التي وقعت ما بين غار حراء الذي كان يتعبد به الرسول الكريم وغار ثور الذي آوى إليه الرسول وأبو بكر الصديق وهما في طريقهما إلى المدينة المنورة تخفيا من ملاحقة قريش لهما.

أعقب ذلك ورشة تصميمات فنية معبرة بخامات متنوعة ضمن نشاط مرسم الطفل.