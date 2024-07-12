روسيا ترد على مزاعم أوكرانيا بشأن قصف مستشفى أطفال في كييف

أصدرت السفارة الروسية بالقاهرة بيانًا تنفي فيه مزاعم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بشأن هجوم روسي على مستشفى أطفال في كييف في 8 يوليو الجاري.

ووصفت السفارة هذه المزاعم بأنها "كذبة"، موضحة أن الصاروخ الروسي استهدف مصنعًا عسكريًا في كييف يُستخدم لتصنيع وتخزين الذخائر التي تُستخدم في قصف المدن الروسية.

وأضاف البيان أن المستشفى أصيب بقذيفة مضادة للطائرات أطلقتها قوات الدفاع الجوي الأوكرانية من منشأة نرويجية الصنع، كما يظهر في الصور المتوفرة.

واتهم البيان النظام الأوكراني بوضع مواقع تصنيع وتخزين الأسلحة بالقرب من المرافق الطبية والمدنية بشكل متعمد لتنظيم مثل هذه الاستفزازات.

وأشار البيان إلى أن هذا الاستفزاز يأتي في سياق قمة الناتو المقبلة في واشنطن، حيث يسعى زيلينسكي للحصول على دعم عسكري جديد من الكتلة الغربية. وأكدت السفارة أن هذا التصرف مشابه للدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لوكلائها في إسرائيل في الصراع ضد الفلسطينيين.