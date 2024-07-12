صحة بني سويف: ضبط 5 منشآت طبية غير مرخصة وتحرير 39 محضرًا

أسفرت الحملات التى شنتها إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة ببني سويف، بالمرور على 29 منشآة غذائية، عن إعدام 17 كجم مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك، و13 لتر مشروبات وعصائر، وسحب 3 عينات متنوعة وإرسالها إلى المعمل المختص لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه، وضبط 5 منشآت تدار بدون ترخيص ، بجانب تحرير 39 محضرًا مخالفا شملت مخالفة الاشتراطات الصحية وعدم حمل شهادة صحية، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة حيال المخالفات.

جاء ذلك خلال تقرير قدمته الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة ببني سويف، للدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، يفيد الإشارة إلى تكليف إدارة الطب الوقائي بقيادة الدكتورة أمنية أحمد حسن بتكثيف الرقابة والتفتيش على أماكن عرض وبيع وتداول الأغذية والسلع على اختلاف أشكالها وأنواعها ،حيث قام فريق من قسم مراقبة الأغذية بإدارتي بني سويف والفشن الصحية" بالتنسيق والاشتراك مع الجهات ذات الصلة، بتفيذ حملات على المنشآت الغذائية ومصانع الآيس كريم والمطاعم بكلا المركزين.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية والمحال ومواجهة كافة صور الغش التجاري حفاظا على صحة وسلامة المواطنين ،والقضاء على التلاعب فى الأسعار أو احتكار السلع ، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.



