بالصور.. حفل تخرج طلاب الدبلوم التربوية بحضور رئيس جامعة الأقصر

شهد الدكتور حمدى محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، حفل تخرج طلاب الدبلوم التربوي لعام 2023-2024، بحضور الدكتور ممدوح كامل مدير مقر الدراسات العليا التربوية بالجامعة، وعدد من العمداء ووكلاء الكليات بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس، وأولياء أمور الطلاب.

وهنأ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة الطلاب والطالبات بالتخرج، معربا عن سعادته برؤية طلاب الجامعة يرتدون وشاح التخرج في يوم لن يتكرر في حياتهم فهو ختام لمرحلة تعليمية وبداية للحياة العملية.

وفي وقت سابق، أكد رئيس جامعة الأقصر، أنه تابع التزام الطلاب خلال امتحانات الدبلوم التربوي بكلية الآثار، ووجود الملاحظين والمراقبين داخل اللجان، حرصاً على توفير المناخ الملائم لآداء الامتحانات دون أية عقبات، مؤكداً حرصه على المتابعة المستمرة للامتحانات؛ للاطمئنان على حسن سير أعمال الامتحانات باللجان، وتذليل أية عوائق قد تواجه الطلاب، مشددًا على تطبيق الضوابط العامة للامتحانات.

وأشار رئيس جامعة الأقصر، أنه يؤدي الدبلوم العام هذا العام بجامعة الأقصر حوالي 600 طالب وطالبة بكليتي الآثار، والحاسبات والمعلومات، فيما يؤدي حوالي 285 طالب وطالبة، الدبلوم المهني بكلية الفنون الجميلة.

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