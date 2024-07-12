غدا.. اختتام ليالي عرض "النقطة العميا" على خشبة مسرح الغد بالعجوزة

يختتم العرض المسرحي "النقطة العميا" ليالي عرضه بعد النجاح الجماهيري الذي حققه العمل طوال مدة عرضه، وذلك في التاسعة مساء غد السبت، 13 يوليو الجاري، على خشبة مسرح الغد بالعجوزة.

"النقطة العميا" عرض من إنتاج فرقة مسرح الغد بقيادة المخرج سامح مجاهد، التابعة لفرق البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت.

مسرحية "النقطة العميا" مأخوذة عن رواية العطب للكاتب السويسري الشهير فريدريش دورينمات، وبطولة الفنانين: نور محمود، أحمد السلكاوي، أحمد عثمان، حسام فياض، هايدي بركات، عمر صلاح الدين، ديكور أحمد أمين، إضاءة أبو بكر الشريف، أزياء نور سمير، موسيقى محمود أبو زيد، مخرج منفذ داليا حافظ، ومن إعداد وإخراج أحمد فؤاد.