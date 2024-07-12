رئيس الوزراء المجري: ترامب سيحل الحرب الروسية في أوكرانيا

قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم /الجمعة/، إن دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري الحالي على منصب الرئيس "سيحل" الحرب الروسية في أوكرانيا. وأضاف أوربان - بعد اجتماعه مع ترامب في منتجع مارالاجو للمرشح الجمهوري لعام 2024 في فلوريدا - "لقد كان شرفًا لي زيارة الرئيس (السابق) ترامب اليوم. لقد ناقشنا سبل صنع السلام. الخبر السار اليوم: أنه سيحل المشكلة!" وفق ما نقلته مجلة "بولتيكو"، في نسختها الأمريكية.

وأكد ضرورة أن يكون هناك سلام، وبسرعة. "لقد مات الكثير من الناس في حرب ما كان يجب أن تبدأ أبدًا".

وقاد الزعيم المجري، حملة سلام استهلها بكييف ثم روسيا والصين والولايات المتحدة وتضمنت اجتماعات مع الزعيم الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينج والآن ترامب.

وأشارت "بولتيكو" إلى أن أوكرانيا لم تطلب المساعدة من أوربان، بل تطلعت بدلا من ذلك إلى خطة سلام خاصة بها ومعاقبة روسيا بسبب حربها الشامل الذي امتد الآن لما يقرب من عامين ونصف العام.

وقال زيلينسكي - أثناء تعليقه على مهمة السلام التي يقوم بها الزعيم المجري خلال مؤتمر صحفي - "مع كل الاحترام الواجب لجميع الدول، الكبيرة والصغيرة، علينا أن نقول إنه ليس كل القادة قادرين على التفاوض. يجب أن تكون لديك صلاحيات وقوة معينة للقيام بذلك".

من جانبه، ردد أوربان الروايات الروسية حول الحرب، في حين دفع باتجاه مبادرات سلام أخرى، مثل الخطة الصينية التي من شأنها تجميد الصراع، وعدم تقديم مساعدات مالية لأوكرانيا.

ومنذ أن تولت المجر الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي في بداية يوليو، أعلن أوربان أنه يستخدم الرئاسة لاتخاذ خطوات نحو السلام في حرب روسيا ضد أوكرانيا - على الرغم من حقيقة أن دور بودابست لا يمنحه أي وضع دبلوماسي خاص.

وبعد لقائه مع بوتين وشي، توجه أوربان إلى واشنطن حيث اجتمع مع زملائه من قادة الناتو في قمة بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس الحلف.

وقال ترامب - الذي يتصدر استطلاعات الرأي، متفوقا على الرئيس جو بايدن، في العديد من الولايات المتأرجحة الحاسمة لانتخابات نوفمبر - إنه سينهي الحرب بسرعة، "حتى قبل أن يتولى الرئاسة".

